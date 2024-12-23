«Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (23.12.2024)

1734968252

23 декабря 2024, 18:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Рискнуть на успех «Торино» можно по 5.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Фиорентина» проводит сильный сезон и заслуженно идет в зоне еврокубков Серии А. На данный момент клуб из Флоренции занимает пятое место с 31 баллом и отстает на три пункта сразу от трех соперников. В предстоящем матче с «Удинезе», хозяевам придется очень постараться, чтобы взломать сложную оборону соперника. Два последних матча «Фиорентины» завершились ничьей с «Витория Гимарайнш» (1:1) и поражением от «Болоньи» (0:1).

«Удинезе» показывает средние результаты в чемпионате и на данный момент располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 20 очков и на 11 пунктов отстает от своего соперника из Флоренции. В такой ситуации даже ничейный результат будет хорошим достижением для гостей. В прошлой игре «Удинезе» проиграл на выезде «Интеру» (0:2) и уступил «Наполи» (1:3).

Информация для ставок

«Удинезе» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» на своем поле победила в восьми из десяти последних встречах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно и редко проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.