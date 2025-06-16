«Фламенго» — «Эсперанс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

Ставки букмекеров
«Фламенго» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.38. В то время на победу «Эсперанс» коэффициент составляет 10. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.7.
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2 : 0
завершен
сегодня, 04:00
Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.03. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Фламенго» в нынешнем сезоне бразильского чемпионата является лидером. За 11 матчей команда смогла заработать 24 очка. Статистика забитых отличная, 24 забитых на 4 пропущенных. Два последних матч «Фламенго» завершились победой над «Депортиво Тачира» (1:0), и разгромной победой над «Форталеза» (5:0).
«Эсперанс» выиграл высшую лигу Туниса, заработав 66 очков, он опережает ближайшего соперника со второго места на четыре очка. Команда также выиграла Кубок Туниса, обыграв «Стад Тунизье» (1:0). Две последние игры «Эсперанса» завершились победами над «Бен Гердан» (3:0), «Зарзис» (3:1).
Информация для ставок
- «Фламенго» не проигрывает на протяжении восьми матчей
- «Эсперанс» не проигрывает на протяжении 11 матчей
- Три последних игры «Фламенго» завершились исходом «обе команды забьют — нет»
Прогноз
Советуем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.