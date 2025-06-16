«Фламенго» — «Эсперанс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

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вчера, 17:28

Ставки букмекеров

«Фламенго» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.38. В то время на победу «Эсперанс» коэффициент составляет 10. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.7.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.03. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фламенго» в нынешнем сезоне бразильского чемпионата является лидером. За 11 матчей команда смогла заработать 24 очка. Статистика забитых отличная, 24 забитых на 4 пропущенных. Два последних матч «Фламенго» завершились победой над «Депортиво Тачира» (1:0), и разгромной победой над «Форталеза» (5:0).

«Эсперанс» выиграл высшую лигу Туниса, заработав 66 очков, он опережает ближайшего соперника со второго места на четыре очка. Команда также выиграла Кубок Туниса, обыграв «Стад Тунизье» (1:0). Две последние игры «Эсперанса» завершились победами над «Бен Гердан» (3:0), «Зарзис» (3:1).

Информация для ставок

«Фламенго» не проигрывает на протяжении восьми матчей

«Эсперанс» не проигрывает на протяжении 11 матчей

Три последних игры «Фламенго» завершились исходом «обе команды забьют — нет»

Прогноз

Советуем сделать ставку на исход «обе забьют – нет» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.