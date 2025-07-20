«Фламенго» — «Флуминенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (21.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.75. В случае победы «Флуминенсе», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 3.45.
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1 : 0
завершен
21 июля 2025, 01:30
понедельник
Также в линии букмекеры предлагают 2.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.52. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Фламенго» недавно выступал в клубном чемпионате мира, где дошел до 1/8, и проиграл «Баварии» (2:4). В чемпионате Бразилии команда идет на втором месте, с 27 заработанными очками, что на 3 меньше, чем у лидера. Два последних матча «Фламенго» завершились победой над «Сан-Паулу» (2:0), и поражением от «Сантоса» (0:1).
«Флуминенсе» также выступал в клубном чемпионате мира, и добился большего, чем соперник, а именно, дошел до полуфинала, где проиграл победителю «Челси» (0:2). В чемпионате Бразилии команда идёт на восьмом месте, с 20 баллами. Две последние встречи «Флуминенсе» в Бразилии завершились ничьёй с «Мамелоди Сандаунс» (0:0), и поражением от «Крузейро» (0:2)
Информация для ставок
- «Фламенго» проиграл всего два матча из десяти
- Четыре из пяти последних игр «Флуминенсе» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Фламенго» не проигрывает на протяжении пяти домашних встреч
Прогноз
«Фламенго» показывает отличную физическую форму, и мы предполагаем, что у команды не возникнет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.75.