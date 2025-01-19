«Интер» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (19.01.2025)

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сегодня, 20:11

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.27. Поверить в успех «Эмполи» можно по коэффициенту 12.5. На ничью в матче можно поставить по 6.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.35.

Форма команд

«Интер» продолжает погоню за «Наполи» и нуждается в очках в ближайших поединках. Команда идет на втором месте с 44 баллами и на шесть пунктов отстает от «Наполи» и имеет две игры в запасе. В случае победы в этой встрече у чемпиона Италии отрыв от неаполитанцев сократится на расстояние одной победы. Два последних матча «Интера» завершились ничьей с «Болоньей» (2:2) и минимальным успехом с «Венецией» (1:0).

«Эмполи» показывает средние результаты в нынешнем сезоне, но зона вылета находится от команды не так далеко. В активе клуба на данный момент 20 очков и текущее 14 место, поэтому гости вполне рассчитывают побороться даже в таком сложном матче за набранные баллы. В двух последних своих поединках «Эмполи» проиграл «Лечче» (1:3) и поделил очки с «Венецией» (1:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» проиграл в трех из десяти поединках за последнее время

«Интер» выиграл четыре последних матча у «Эмполи»

Пять последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.