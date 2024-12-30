«Ипсвич» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2024)

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30 декабря 2024, 22:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Ипсвича» оценивается по 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ипсвич» проигрывает практически все последние матчи и шансов кардинально изменить ситуацию у команды пока нет. Коллектив располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице с 12 набранными очками и от спасительного 17 места их отделяет все четыре балла. Любые набранные очки в матче с «Челси» будут неожиданностью и достижением для хозяев. Два последних матча «Ипсвича» завершились поражениями от «Арсенала» (0:1) и «Ньюкасл Юнайтед» (0:4)

«Челси» проводит хороший сезон, однако недавнее поражение на последних минутах от «Фулхэма» (1:2) разочаровало и вызвало много вопросов. Команда опустилась на четвертое место с 35 баллами, но не собирается сбавлять обороты и в случае победы в этой игре как минимум вернет себе третье место, что служит хорошей мотивацией. В еще одной недавней встрече «Челси» поделил очки с «Эвертоном» (0:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл шесть из десяти выездных поединков во всех турнирах

«Ипсвич» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Англии

«Ипсвич» проиграл «Челси» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Челси» является большим фаворитом и с большой вероятностью команда найдет проблемы у соперника. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 2.03.