Испания — Англия. Прогноз на матч чемпионата Европы (14.07.2024)

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сегодня, 17:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Испания. Сделать ставку на подопечных Де ла Фуэнте можно по коэффициенту 2.5. Победа сборной Англии оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Испания проводит отличный турнир и заслужила свое место в финале как никто другой, ведь выиграла все матчи и лишь один раз ей понадобилось дополнительное время, чтобы пройти соперника. С Англией будет определенно, сложно, ведь соперник показывает анти-футбол за исключением матча с Нидерландами, где им уже с первых минут пришлось отыгрываться. Два последних матча Испании завершились победами над Францией (2:1) и Германией (2:1 в дополнительное время).

Сборная Англии не отличалась красивой и яркой игрой, но второй подряд выход в финал чемпионата Европы говорит сам за себя. На данный момент тренерский штаб максимально сосредоточен на победе в турнире, поэтому от команды можно ждать любого стиля игры, что может влиять на зрелищность. В прошлом матче англичанам хватило основного времени, чтобы пройти Нидерланды (2:1), а ранее лишь в серии пенальти была обыграна Швейцария (2:1).

Информация для ставок

Три последних матча для обеих сборных завершились исходом «обе забьют»

Англия выиграла только один матч из пяти последних в основное время

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Три последних матча между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные в первую очередь держат в голове результат, поэтому вряд ли здесь будет большое количество забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.