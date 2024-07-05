Испания — Германия. Прогноз на матч чемпионата Европы (05.07.2024)

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вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Испания. Команда играет по сути выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа сборной Германии оценивается по 2.92, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

Испания проводит отличный турнир и наверное, впервые встретит достойного соперника уже в 1/4 финала. Команда выиграла все матчи, но здесь на первый план будет поставлена оборона. Матчи с немцами всегда принципиальны, поэтому в этой встрече также стоит ждать большого напряжение и нервов. Два последних матча Испании завершились крупной победой над Грузией (4:1), а в последнем туре минимально обыграла Албанию (1:0).

Сборная Германии также уже продемонстрировала свой класс на этом турнире и настраивается на игру с Испанией, как на решающую схватку, не зря эту игру называют «скрытым финалом». Предстоящая встреча обещает быть интересной, а победитель может определиться не только в основное время, но и потребует дополнительных таймов. В 1/8 финала Германия обыграла Данию (2:0), а ранее сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Информация для ставок

Сборная Испании выиграла шесть последних поединков подряд

Германия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные играют достаточно стабильно, поэтому предсказать победителя очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.