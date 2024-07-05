Испания — Германия. Прогноз на матч чемпионата Европы (05.07.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Испания. Команда играет по сути выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа сборной Германии оценивается по 2.92, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
Испания проводит отличный турнир и наверное, впервые встретит достойного соперника уже в 1/4 финала. Команда выиграла все матчи, но здесь на первый план будет поставлена оборона. Матчи с немцами всегда принципиальны, поэтому в этой встрече также стоит ждать большого напряжение и нервов. Два последних матча Испании завершились крупной победой над Грузией (4:1), а в последнем туре минимально обыграла Албанию (1:0).
Сборная Германии также уже продемонстрировала свой класс на этом турнире и настраивается на игру с Испанией, как на решающую схватку, не зря эту игру называют «скрытым финалом». Предстоящая встреча обещает быть интересной, а победитель может определиться не только в основное время, но и потребует дополнительных таймов. В 1/8 финала Германия обыграла Данию (2:0), а ранее сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Информация для ставок
- Сборная Испании выиграла шесть последних поединков подряд
- Германия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе сборные играют достаточно стабильно, поэтому предсказать победителя очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.