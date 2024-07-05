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Испания — Германия. Прогноз на матч чемпионата Европы (05.07.2024)

вчера, 14:46
Германия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Испания. Команда играет по сути выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.75. Победа сборной Германии оценивается по 2.92, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Евро-2024
Испания
Германия
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
2 : 1
завершен в доп. время
вчера, 19:00
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

Испания проводит отличный турнир и наверное, впервые встретит достойного соперника уже в 1/4 финала. Команда выиграла все матчи, но здесь на первый план будет поставлена оборона. Матчи с немцами всегда принципиальны, поэтому в этой встрече также стоит ждать большого напряжение и нервов. Два последних матча Испании завершились крупной победой над Грузией (4:1), а в последнем туре минимально обыграла Албанию (1:0).

Сборная Германии также уже продемонстрировала свой класс на этом турнире и настраивается на игру с Испанией, как на решающую схватку, не зря эту игру называют «скрытым финалом». Предстоящая встреча обещает быть интересной, а победитель может определиться не только в основное время, но и потребует дополнительных таймов. В 1/8 финала Германия обыграла Данию (2:0), а ранее сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Информация для ставок

  • Сборная Испании выиграла шесть последних поединков подряд
  • Германия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе сборные играют достаточно стабильно, поэтому предсказать победителя очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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spx6v3jnc7tq
вчера в 18:24
Обе команды имеют равные шансы на успех, и исход игры будет зависеть от многих факторов, включая форму игроков, тактику тренеров и удачу.
e7hgr7988sq7
e7hgr7988sq7
вчера в 18:20
Фаворитом четвертьфинального матча между сборными Испании и Германии считается сборная Испании.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:35
Испания пока что выиграла все матчи на нынешнем Чемпионате Европы, но конечно же надо заметить, что у "красной фурии" еще не было на теперешнем соревновании соперников уровня Германии. Ведь вряд ли к таким можно отнести сегодняшние - возрастную Хорватию и оказавшуюся совершенно не подготовленную к турниру Италию. Ну а Германия тем временем еще ни разу не уступила на домашнем ЕВРО. Которая, по моему мнению, вполне здесь может, как минимум, оказать равное сопротивление гостям. Да и никакого особого перевеса в личках у испанцев над немцами нет.
Гость
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