Испания – Грузия. Прогноз на матч чемпионата Европы (30.06.2024)

1719761739

вчера, 18:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются испанцы. Сделать ставку на победу сборной Испании можно за 1.21. Победа сборной Грузии оценивается по 17, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Сборная Испании отлично провела групповой турнир и показала максимальный результат в девять очков. Теперь коллективу предстоит сыграть с дебютантом Евро 2024, однако недооценивать никак нельзя, ведь он забивает в каждом туре группового этапа. Сборная Испании в прошлом туре минимально обыграла Албанию, а несколькими днями ранее выиграла сложную встречу с Италией (1:0).

Сборная Грузии смогла удивить многих болельщиков в Европе и с третьего места вышла в плей-офф, набрав четыре очка в группе. Команда не боится авторитетов и постарается дерзко начать матч с безусловным фаворитом в 1/8 финала – Испанией. Матч определенно будет интересным, поэтому не стоит его воспринимать как проходной. Два последних матча Грузии завершились победой над Португалией (2:0) и ничьей с Чехией (1:1).

Информация для ставок

Испания выиграла пять последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних поединков Грузии закончились исходом «обе забьют»

Испания выиграла четыре из пяти последних матчей с Грузией

Прогноз

Испания наверняка сможет победить в этой встрече, но вряд ли уйдет с поля без пропущенного мяча в четвертом поединке подряд. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.