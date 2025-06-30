«Итабайана» — «Ботафого» Параиба. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (1.07.2025)

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30 июня 2025, 09:22

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3. В случае победы «Ботафого ПБ», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.83 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Итабайана» на данный момент располагается в зоне вылета на 19 месте. Такое положение в турнирной таблице может опустить команду в Серию D. За девять прошлых туров клуб сумел заработать лишь семь очков. Два последних матча «Итабайаны» завершились поражениями от «Флоресты» (0:1), и «Гуарани» (1:2).

«Ботафого ПБ» расположился не далеко от своего сегодняшнего соперника. Он находится на 16 месте, следующем после зоны вылета. У команды заработано девять очков, что на один больше, чем в «красной зоне». Две последние встречи «Ботафого ПБ» завершились поражениями от «Фигейренсе» (0:1), и «СЭР Кашиас» (1:2).

Информация для ставок

«Итабайана» выиграла два матча из десяти последних

«Ботафого» ПБ выиграл одну встречу за десять последних

«Ботафого» ПБ забивает на протяжении пять игр

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.