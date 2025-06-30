«Итабайана» — «Ботафого» Параиба. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (1.07.2025)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3. В случае победы «Ботафого ПБ», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.
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1 : 0
завершен
01 июля 2025, 01:30
вторник
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.83 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Итабайана» на данный момент располагается в зоне вылета на 19 месте. Такое положение в турнирной таблице может опустить команду в Серию D. За девять прошлых туров клуб сумел заработать лишь семь очков. Два последних матча «Итабайаны» завершились поражениями от «Флоресты» (0:1), и «Гуарани» (1:2).
«Ботафого ПБ» расположился не далеко от своего сегодняшнего соперника. Он находится на 16 месте, следующем после зоны вылета. У команды заработано девять очков, что на один больше, чем в «красной зоне». Две последние встречи «Ботафого ПБ» завершились поражениями от «Фигейренсе» (0:1), и «СЭР Кашиас» (1:2).
Информация для ставок
- «Итабайана» выиграла два матча из десяти последних
- «Ботафого» ПБ выиграл одну встречу за десять последних
- «Ботафого» ПБ забивает на протяжении пять игр
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Мостбет.