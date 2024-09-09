Израиль – Италия. Прогноз на матч Лиги Наций (09.09.2024)

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09 сентября 2024, 01:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Италия. Команда играет номинально гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.33. Победа сборной Израиля оценивается за 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

Сборная Израиля проиграла первый матч Лиги Наций, но это было вполне прогнозируемо. Теперь коллективу на нейтральном поле нужно набирать очки с Италией, иначе можно совсем скоро очутиться на дне турнирной таблицы, что будет не очень приятно видеть болельщикам. Любые набранные балы с Италией будут приемлемым результатом. Два последних матча сборной Израиля завершились поражением от Бельгии (1:3) и разгромом в товарищеской игре Беларуси (4:0).

Сборная Италии удивила многих, переиграв в прошлом туре Францию на ее поле, пропустив при этом на 13й секунде поединка. Это должно воодушевить болельщиков, а самое главное футболистов на борьбу за первое место в группе. В случае победы над Израилем, Италия как минимум сохранит двойное лидерство в квартете. В прошлом матче Италия обыграла Францию (3:1), а ранее проиграла Швейцарии (0:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча Израиля завершились тоталом больше 2.5 мячей

Италия проиграла три из десяти последних матчей на выезде

Израиль проиграл четыре из пяти последних поединков с Италией

Прогноз

Италия является большим фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся еще в первой половине добиться преимущества. Рекомендуем сделать ставку на победу Италии в первом тайме по коэффициенту 1.7.