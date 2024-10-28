«Кальяри» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (29.10.2024)

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28 октября 2024, 22:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Болонья». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Кальяри» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

У «Кальяри» не очень хорошо идут дела в новом сезоне и за девять туров было набрано всего девять очков. Команда занимает 14 место и только по дополнительным показателям уступает «Болонье». В матче с прямым конкурентом за место в середине таблицы хозяева постараются добиться победы и подняться выше. Два последних поединка «Кальяри» завершились поражением от «Удинезе» (0:2) и победой над «Торино» (3:2).

«Болонья» практически не выигрывает в последних матчах и в Лиге чемпионов команда набрала лишь один балл за три тура. В Серии А коллектив также не радует болельщиков своими результатами, ведь девять очков позволяет клубу идти только на 12 месте. Гостей устроит только победа в этой встрече, которая подтвердит их статус фаворита. В прошлом туре Серии А «Болонья» проиграла на выезде «Астон Вилле» (0:2) в Лиге чемпионов, а ранее поделила очки с «Дженоа» (2:2).

Информация для ставок

«Кальяри» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Болонья» проиграла четыре из десяти последних матчей на выезде

«Кальяри» проиграл три из пяти последних встреч с «Болоньей» при двух победах

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а это значит, что обе команды будут иметь огромный шанс забить. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.