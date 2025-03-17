«Кастельон» — «Депортиво». Прогноз на матч Сегунды (17.03.2025)

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сегодня, 13:58

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Кастельону» и предлагает коэффициент на ее победу – 2.15. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.45. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.98.

Форма команд

«Кастельон» идет в нижней части турнирной таблицы и всего на четыре пункта опережает зону вылета. Команде нужно набирать очки, чтобы не опуститься ниже 16 место, которое она занимает сейчас. Клуб набрал 39 баллов и лишь на один пункт отстает от нынешнего соперника, поэтому победа над «Депортиво» позволит обойти в таблице прямого конкурента. Два последних матча «Кастельона» завершились поражением от «Эльче» (1:3) и успехом с «Бургос» (2:1).

«Депортиво» имеет похожую ситуацию, но в последнее время редко проигрывает. Команда идет на 14 месте с 40 баллами, но от девятой позиции их отделяет лишь четыре пункта. Чтобы не пропустить вперед «Кастельон», гостям достаточно как минимум не проиграть эту встречу. Два последних поединка «Депортиво» завершились ничьей с «Кордобой» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Реал» Овьедо (2:1).

Информация для ставок

«Депортиво» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Кастельон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Последние четыре игры между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кастельон» играет на своем поле и наверняка будет иметь преимущество в матче. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.