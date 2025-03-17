«Кастельон» — «Депортиво». Прогноз на матч Сегунды (17.03.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Кастельону» и предлагает коэффициент на ее победу – 2.15. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.45. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.
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сегодня, 22:30
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.98.
Форма команд
«Кастельон» идет в нижней части турнирной таблицы и всего на четыре пункта опережает зону вылета. Команде нужно набирать очки, чтобы не опуститься ниже 16 место, которое она занимает сейчас. Клуб набрал 39 баллов и лишь на один пункт отстает от нынешнего соперника, поэтому победа над «Депортиво» позволит обойти в таблице прямого конкурента. Два последних матча «Кастельона» завершились поражением от «Эльче» (1:3) и успехом с «Бургос» (2:1).
«Депортиво» имеет похожую ситуацию, но в последнее время редко проигрывает. Команда идет на 14 месте с 40 баллами, но от девятой позиции их отделяет лишь четыре пункта. Чтобы не пропустить вперед «Кастельон», гостям достаточно как минимум не проиграть эту встречу. Два последних поединка «Депортиво» завершились ничьей с «Кордобой» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Реал» Овьедо (2:1).
Информация для ставок
- «Депортиво» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
- «Кастельон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Последние четыре игры между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Кастельон» играет на своем поле и наверняка будет иметь преимущество в матче. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.