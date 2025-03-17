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«Кастельон» — «Депортиво». Прогноз на матч Сегунды (17.03.2025)

сегодня, 13:58
Кастельон

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Кастельону» и предлагает коэффициент на ее победу – 2.15. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.45. Ничейный результат котируется цифрой 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.053.613.70
Pari 2.05 3.55 3.65

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.85. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 1.98.

Форма команд

«Кастельон» идет в нижней части турнирной таблицы и всего на четыре пункта опережает зону вылета. Команде нужно набирать очки, чтобы не опуститься ниже 16 место, которое она занимает сейчас. Клуб набрал 39 баллов и лишь на один пункт отстает от нынешнего соперника, поэтому победа над «Депортиво» позволит обойти в таблице прямого конкурента. Два последних матча «Кастельона» завершились поражением от «Эльче» (1:3) и успехом с «Бургос» (2:1).

«Депортиво» имеет похожую ситуацию, но в последнее время редко проигрывает. Команда идет на 14 месте с 40 баллами, но от девятой позиции их отделяет лишь четыре пункта. Чтобы не пропустить вперед «Кастельон», гостям достаточно как минимум не проиграть эту встречу. Два последних поединка «Депортиво» завершились ничьей с «Кордобой» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Реал» Овьедо (2:1).

Информация для ставок

  • «Депортиво» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
  • «Кастельон» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Последние четыре игры между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кастельон» играет на своем поле и наверняка будет иметь преимущество в матче. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.41 2.01 1.88 1.56 2.52
Pari 1.97 1.85
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 14:30
Голевой фиерии не будет... Тм 2,5.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:26
Проверю статистику очных встреч и поставлю - обе забьют - ОЗ.
Гость
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