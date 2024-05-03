«Ланс» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (03.05.2024)

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сегодня, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ланса» составляет 1.43. Поставить на «Лорьян» можно за 7.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Ланс» сейчас выступает не лучшим образом и набрал четыре очка в последних пяти турах Лиги 1. Команда опустилась на шестое место, и теперь может побороться за место в Лиге Европы, но отстает от «Ниццы» на пять пунктов. В домашней игре с командой из нижней части турнирной таблицы хозяев устроит только победа. Два последних матча «Ланса» завершились поражением от «Марселя» (1:2) и победой над «Клермоном» (1:0).

«Лорьян» собрал целую серию поражений в чемпионате Франции и обитает в зоне вылета, откуда выбраться будет уже не так просто. Команда занимает 17 место с 26 баллам и отстает от сразу двух соперников на три балла. Потеря очков в предстоящей встрече может практически лишить шансов на спасение гостей, если их конкуренты одержат победы в своих поединках. В прошлом туре «Лорьян» проиграл «Тулузе» (1:2), а ранее крупно уступил « ПСЖ » (1:4).

Информация для ставок

«Лорьян» проиграл семь из десяти последних поединков

«Ланс» выиграл только четыре встречи на своем поле из десяти последних

Три из пяти поединков команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ланс» является фаворитом в этой встрече и наверняка сможет собраться в такой ответственный момент. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.