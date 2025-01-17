«Лестер» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (18.01.2025)

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вчера, 23:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фулхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Лестера» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лестер» к сожалению для своих болельщиков пребывает в зоне вылета и не может похвалиться стабильными результатами. «Лисы» идут на предпоследнем месте с 14 баллами и сразу от двух соперников отстают на два пункта. Ситуацию еще удается контролировать, но если команда позволит конкурентам оторваться, могут возникнуть серьезные проблемы. Два последних матча «Лестера» завершились поражением от «Кристал Пэлас» (0:2) и победой над КПР в кубке ФА (6:2).

«Фулхэм» также полностью не может быть доволен своим местом, ведь в нынешнем сезоне коллектив смог набрать лишь 30 пунктов. Такой результат позволяет «коттеджникам» занимать лишь 10 место и рассчитывать на еврокубки пока не приходится. В случае победы на выезде коллектив из Лондона может приблизиться к своим оппонентам выше, а возможно и подняться на одну ступеньку. В прошлой игре «Фулхэм» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3), а в кубке ФА не имел проблем с «Уотфордом» (4:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Лестера» на своем поле завершились поражением

Четыре последних выездных поединка «Фулхэма» закончились исходом «обе забьют»

Четыре из шести личных встреч между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет сложным для обоих коллективов и вряд ли гостям удастся уехать с максимальным количеством очков. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 3.9.