«Ливерпуль» — «Сандерленд». Прогноз на матч АПЛ (3.12.2025)

1764701964

вчера, 21:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «котов» оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Ливерпуль» создал сам себе много проблем, которые теперь клубу нужно решать в срочном порядке. На данный момент чемпион Англии располагается на восьмом месте и набрал 21 балл, что на пункт меньше, чем у вернувшегося в элитный дивизион «Сандерленда». Победа «красных» позволит им обойти конкурента в таблице, что добавляет мотивации. Два последних матча «Ливерпуля» завершились крупным поражением от ПСВ в Лиге чемпионов (1:4) и победой в АПЛ над «Вест Хэмом» (2:0).

«Сандерленд» проводит отличный сезон как для команды из Чемпионшипа и занимает высокое шестое место. В активе команды 22 балла, и она уступает «Брайтону» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В игре с «Ливерпулем» на выезде будет очень тяжело, однако гости постараются использовать свои возможности, подловив более сильного соперника на ошибках. Два последних матча «Сандерленда» завершились победой над «Борнмутом» (3:2) и неудачей с «Фулхэмом» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл шесть из десяти поединков во всех турнирах

Шесть из семи последних выездных матчей «Сандерленда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Красные» выиграли шесть из десяти матчей у «Сандерленда» за последнее время

Прогноз

«Ливерпуль» максимально мотивирован на предстоящий поединок и будет агрессивно играть с первых минут. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.