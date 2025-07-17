«Локомотив» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России. (19.07.2025)

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17 июля 2025, 19:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Локомотив». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Сочи» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Локомотив» в прошедшем сезоне сумел забраться на шестое место с 53 заработанными очками за 30 матчей. Разница мячей положительная, 51 забитый, и 41 пропущенный. Два последних матча «Локомотива» завершились разгромной победой над «Акроном» (4:1), и разгромным поражением от «Динамо» Москва (1:5).

«Сочи» неплохо выступил в ФНЛ , но занял пятое место с заработанными 57 очками, и из-за проблем у «Черноморца», команда прошла в стыковые матчи, где выбила «Пари НН», и прошла в РПЛ . Два последних матча «Сочи» завершились поражением от «Пари НН» (0:1), и победой над «Балтикой» (2:1).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл один раз из пяти последних игр

«Сочи» выиграл 5 матчей из десяти

Четыре из пяти прошедших встреч «Сочи» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Советуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.