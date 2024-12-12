«Мальме» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

1733981785

12 декабря 2024, 08:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Галатасарай». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Мальме» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.

Форма команд

«Мальме» показывает один из самых худших результатов в Лиге Европы, ведь команда набрала всего три пункта. Коллектив располагается на 30 месте и отстает на два пункта от 24 места, дающего путевку в плей-офф. Только победа оставит теоретические шансы команда на возможность продолжить турнир. Два последних матча «Мальме» завершились победой на выезде над РФШ (1:0) и успехом с «Торсланда» (5:2, в дополнительное время).

«Галатасарай» неплохо выглядит в Лиге Европы и смог набрать 11 очков за пять туров. Это позволяет стамбульскому клубу четвертое место с отставанием на пять очков от лидера «Атлетика». В случае победы гости сделают большой шаг, чтобы закрепиться в топ-8 по итогам группового этапа. В прошлой игре «Галатасарай» обыграл на выезде «Сивасспор» (3:2), а ранее была ничьия с «Эконспор» (2:2).

Информация для ставок

«Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

«Мальме» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Галатасарай» забивает на выезде более чем в 21 поединке подряд во всех турнирах

Прогноз

«Мальме» играет на своем поле, но уверенности в выступлениях команды совсем нет. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на выездную победу «Галатасарая» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Пари.