«Мальме» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Галатасарай». Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Мальме» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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2 : 2
завершен
12 декабря 2024, 20:45
четверг
Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.
Форма команд
«Мальме» показывает один из самых худших результатов в Лиге Европы, ведь команда набрала всего три пункта. Коллектив располагается на 30 месте и отстает на два пункта от 24 места, дающего путевку в плей-офф. Только победа оставит теоретические шансы команда на возможность продолжить турнир. Два последних матча «Мальме» завершились победой на выезде над РФШ (1:0) и успехом с «Торсланда» (5:2, в дополнительное время).
«Галатасарай» неплохо выглядит в Лиге Европы и смог набрать 11 очков за пять туров. Это позволяет стамбульскому клубу четвертое место с отставанием на пять очков от лидера «Атлетика». В случае победы гости сделают большой шаг, чтобы закрепиться в топ-8 по итогам группового этапа. В прошлой игре «Галатасарай» обыграл на выезде «Сивасспор» (3:2), а ранее была ничьия с «Эконспор» (2:2).
Информация для ставок
- «Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих
- «Мальме» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Галатасарай» забивает на выезде более чем в 21 поединке подряд во всех турнирах
Прогноз
«Мальме» играет на своем поле, но уверенности в выступлениях команды совсем нет. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на выездную победу «Галатасарая» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Пари.