«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (19.01.2025)

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сегодня, 15:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев составляет 2.2. Поставить на «Брайтон» можно за 3.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» прервал серию поражений, которая состояла из четырех матчей, однако впереди еще очень много работы. К разочарованию своих болельщиков, команда находится лишь на 13 месте с 26 баллами и даже от «Брайтона» отстает на пять пунктов. Победа на своем поле лишь поможет сократить отставание от соперника, а поражение еще больше усугубит ситуацию. Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились победой над «Саутгемптоном» (3:1) и успехом в серии пенальти с «Арсеналом» в кубке ФА (2:1).

«Брайтон» часто играет в ничьи, но в последних матчах добивался полноценных побед. Коллектив стремится в зону еврокубков, но пока занимает лишь десятое место с 31 баллом в активе. Если футболистам и тренерскому штабу удастся поправить свою реализацию, то у них есть все шансы нанести далеко не первое поражение своему сопернику в личных встречах. Два последних матча «Брайтона» завершились уверенными победами над «Ипсвичем» (2:0) и «Норвичем» в кубке ФА (4:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из пяти последних матчей «Брайтону»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» играет на своем поле и постарается порадовать своих болельщиков, несмотря на не самую лучшую статистику личных встреч. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.