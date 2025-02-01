«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (2.02.2025)

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сегодня, 02:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Юнайтед» Коэффициент на победу хозяев составляет 1.9. Поставить на «Кристал Пэлас» можно за 4.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» выиграл практически все последние матчи и болельщики хотят верить, что команда возвращается к жизни. Коллектив легко прошел в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате Англии занимает 12 место с 29 баллами и опережает нынешнего соперника на два пункта. Победа в личной встрече позволит увеличить отрыв до пяти очков и стать ближе к другим конкурентам. Два последних матча «красных дьяволов» завершились победами над ФКСБ в Лиге Европы (2:0) и в чемпионате с «Фулхэмом» (1:0).

«Кристал Пэлас» в домашней встрече с «Брентфордом» (1:2) прервал серию без поражений которая насчитывала более пяти матчей подряд. Коллектив занимает 13 место с 27 баллами и отстает от нынешнего соперника на два пункта, поэтому в случае победы сможет обойти «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице. В такой исход верится с трудом, но случится может и такой результат. В еще одной недавней встрече лондонский клуб обыграл на выезде «Вест Хэм» (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» одержал пять побед в последних шести поединках

«Кристал Пэлас» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» не может обыграть «Кристал Пэлас» уже в трех встречах подряд

Прогноз

Предлагаем поверить в то, что команды не смогут порадовать зрителей забитыми мячами, а исход встречи может и вовсе решить одно взятие ворот. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Пари.