«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (15.05.2024)

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вчера, 10:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 2.35. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно по 2.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.38.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» выглядит очень неуверенно в последних матчах и редко добывают победы. Команда идет лишь на восьмом месте с 54 баллами и отстают от нынешнего соперника на три пункта. Только победа может оставить шансы коллективу побороться за зону еврокубков, однако и это не гарантирует клубу место даже в Лиге конференций. Два последних матча «красных дьяволов» завершились поражениями от «Арсенала» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:4).

«Ньюкасл Юнайтед» мощно провел концовку сезона и поднялся уже на шестое место в турнирной таблице. Команда хочет отобраться в Лигу конференций, а соперничать за это место «сороки» будут с «Челси» и нынешним соперником «Манчестер Юнайтед». Победа даст отличное преимущество гостям перед заключительным туром, а ничья не даст «Манчестер Юнайтед» сравняться с ними по очкам. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), а ранее разгромил «Бернли» (4:1) на выезде.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один матч из десяти последних в основное время

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде при четырех поражениях

«Манчестер Юнайтед» проиграл три последних матча подряд «Ньюкасл Юнайтед»

Прогноз

«Сороки» выглядят гораздо убедительнее и вполне смогут набрать очки с нестабильным «Манчестер Юнайтед». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.