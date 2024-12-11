«Милан» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги чемпионов (11.12.2024)

Ставки букмекеров
«Милан» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.3. В то время на победу сербского клуба коэффициент составляет 9.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 6.1.
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2 : 1
завершен
11 декабря 2024, 23:00
среда
Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Милан» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, однако девять очков за пять туров можно считать рабочим результатом. В поединке с «Црвеной Звездой» итальянский клуб рассчитывает на набранные баллы, которые помогут закрепиться в зоне плей-офф и продвинуться выше. Тем не менее, хозяевам важно исключить недооценку соперника. В прошлой игре «Милан» проиграл в чемпионате «Аталанте» (1:2), а разгромил «Сассуоло» в кубке Италии (6:1).
«Црвена Звезда» набрала всего три очка в Лиге чемпионов, и чтобы иметь шансы побороться за топ-24, сербскому коллективу нужно побеждать в Италии «Милан». Шансов на такие подвиги у гостей немного, но футболисты наверняка попытаются в определенный момент поймать соперника на ошибке. Любой результат кроме поражения будет для «Црвены Звезды» серьезным результатом. В двух последних поединках клуб из Белграда разгромил «Текстилак» (6:1) и оказался сильнее, чем «Бачка-Топола» (3:1).
Информация для ставок
- «Милан» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Црвена Звезда» одержала четыре выездные победы подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Матч обещает быть очень интересным, но «Милан» максимально мотивирован и вряд ли оставит сопернику шансы набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «красно-черных» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.