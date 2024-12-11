«Милан» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 06:32

Ставки букмекеров

«Милан» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.3. В то время на победу сербского клуба коэффициент составляет 9.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 6.1.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Милан» неудачно стартовал в Лиге чемпионов, однако девять очков за пять туров можно считать рабочим результатом. В поединке с «Црвеной Звездой» итальянский клуб рассчитывает на набранные баллы, которые помогут закрепиться в зоне плей-офф и продвинуться выше. Тем не менее, хозяевам важно исключить недооценку соперника. В прошлой игре «Милан» проиграл в чемпионате «Аталанте» (1:2), а разгромил «Сассуоло» в кубке Италии (6:1).

«Црвена Звезда» набрала всего три очка в Лиге чемпионов, и чтобы иметь шансы побороться за топ-24, сербскому коллективу нужно побеждать в Италии «Милан». Шансов на такие подвиги у гостей немного, но футболисты наверняка попытаются в определенный момент поймать соперника на ошибке. Любой результат кроме поражения будет для «Црвены Звезды» серьезным результатом. В двух последних поединках клуб из Белграда разгромил «Текстилак» (6:1) и оказался сильнее, чем «Бачка-Топола» (3:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Црвена Звезда» одержала четыре выездные победы подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, но «Милан» максимально мотивирован и вряд ли оставит сопернику шансы набрать очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «красно-черных» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.