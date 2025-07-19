«Мирассол» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (20.07.2025)

1752923246

19 июля 2025, 14:07

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Сантоса», зайдет коэффициент 3.05. Ничью можно выбрать за 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.4 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.58. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Мирассол» на данный момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, что позволяет команде выйти в групповой этап Южноамериканского кубка. У клуба 18 очков, и чтобы попасть в топ-6, ему необходимо ещё четыре балла. Два последних матча «Мирассола» завершились победой над «Спорт Ресифи» (1:0), и ничьёй с «Палмейрасом» (1:1)

«Сантос» располагается ненамного ниже своего сегодняшнего оппонента. Команда занимает 13 место, с 14 заработанными очками, что на 4 меньше, чем у соперника. Разница мячей отрицательная, 12 забитых, 14 пропущенных. Два последних матча «Сантоса» завершились победами над «Деспортива» (3:1), и «Фламенго» (1:0).

Информация для ставок

«Мирассол» не проигрывает на протяжении пяти игр

«Сантос» проиграл пять из десяти последних встреч

Четыре последних матча «Мирассола» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды сейчас играют очень нестабильно и определять победителя было бы крайне рискованно. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.58.