«Монако» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (1.11.2024)

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вчера, 23:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.23. Поставить на «Анже» можно за 12.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Монако» уже успел упустить лидерство в Лиге 1 и вновь вернулся на вторую позицию в таблице с набранными 20 баллами в активе. Тем не менее, коллектив рассчитывает вновь бороться с « ПСЖ » за первую строчку и обязан обыгрывать аутсайдера на своем стадионе, ведь потеря очков только усложнит ситуацию. Два последних матча «Монако» завершились поражением от «Ниццы» (1:2) и разгромом «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов (5:1).

«Анже» сделал выводы с провала старта сезона и сейчас старается цепляться за очки, хотя чаще всего получаются только ничейные результаты. Тем не менее, клуб не находится в зоне вылета, а занимает 15 место с семью очками, но опережает «Сент-Этьен» только по лучшей разнице забитых и пропущенных. В прошлом туре «Анже» обыграл на своем поле тот же «Сент-Этьен» (4:2), а ранее сыграл вничью с «Тулузой» (1:1).

Информация для ставок

«Монако» проиграл только один поединок десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Анже» завершились с одинаковым счетом (1:1)

«Монако» выиграл семь последних личных встреч с «Анже»

Прогноз

«Монако» выглядит большим фаворитом у букмекеров и вряд ли будет иметь проблемы с «Анже» в этой игре. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65.