«Ницца» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (20.09.2024)

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20 сентября 2024, 00:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры большим фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ниццы» составляет 1.6. Поставить на «Сент-Этьен» можно по 5.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Ницца» не может занести себе в актив старт в нынешнем сезоне Лиги 1, ведь четыре очка за четыре тура не является приемлемым результатом. Команда идет только на 12 месте и опережает нынешнего соперника на один балл. В личной встрече с «Сент-Этьеном» у хозяев будет отличная возможность одержать победу и оторваться вперед, обойдя сразу несколько соперников в таблице. В прошлом туре чемпионата «Ницца» проиграла на выезде «Марселю» (0:2), а ранее разгромила на выезде «Анже» (4:1).

«Сент-Этьен» после долгих лет отсутствия в Лиге 1 вернулся, но показывает достаточно слабые результаты. Команда набрала лишь три пункта и должна быстрее адаптироваться к соперникам, чтобы покинуть зону вылета и подняться выше, порадовав своих поклонников. В двух последних матчах чемпионата Франции «Сент-Этьен» проиграл крупно на выезде «Бресту» (0:4) и минимально одолел на своем поле «Лилль» (1:0).

Информация для ставок

«Ницца» проиграла три из пяти последних матчей во всех турнирах

«Сент-Этьен» одержал три победы в десяти последних выездных поединках

«Ницца» выиграла три из пяти матчей у «Сент-Этьена» за последнее время при двух поражениях

Прогноз

«Ницца» обязана обыгрывать аутсайдера на своем поле, и мы предполагаем, что хозяева смогут добиться полноценных трех баллов. Сделать ставку на победу «Ниццы» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мостбет.