Нидерланды – Франция. Прогноз на матч чемпионата Европы (21.06.2024)

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21 июня 2024, 19:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке финалисту прошлого чемпионата мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.1, а победа Нидерландов сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

Сборная Франции смогла добиться победы в первом матче, но это далось ей не очень просто. Тем не менее, коллектив под руководством Дешама намерен уже во второй игре на турнире переиграть главного конкурента и обеспечить себе место в плей-офф. Тем не менее, недооценивать Нидерланды нельзя, ведь там играют звезды больших европейских клубов. Два последних матча Франции завершились победой в группе над Австрией (1:0) и товарищеской ничьей с Канадой (0:0).

Сборная Нидерландов в последнее время неудачно играет с Францией и сейчас у нее убудет возможность нанести сопернику очень важное поражение в групповом этапе. Команда выиграла первый тур и имеет в своем активе три балла, поэтому случае победы, она практически гарантирует себе первое место в группе. В первом туре Нидерланды обыграли Польшу (2:1), а ранее в товарищеской игре разгромили Исландию (4:0).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов выиграла восемь из десяти последних матчей при двух поражениях

Франция проиграла два из десяти последних поединков во всех турнирах

Франция выиграла четыре из пяти последних встреч с Нидерландами

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

Франция имеет хорошую статистику личных встреч с Нидерландами и постарается еще раз оказаться сильнее. Предполагаем, что вице-чемпионы мира смогут выиграть этот матч, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.