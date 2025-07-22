«Операрио» — «Атлетико» Гойаниенсе. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2025)

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22 июля 2025, 13:16

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Операрио» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. Сделать выбор в пользу гостей можно за 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Операрио» находится очень близко к зоне вылета, а именно на 15 месте, с 19 заработанными очками. От «красной зоны» его отделяет всего один балл. Разница мячей отрицательная, 18 забитых, и 20 пропущенных. Две последние игры «Операрио» завершились ничейными счетами с «Вила Нова» (0:0), и «Регатас» (1:1).

«Атлетико» Гойаниенсе играет немного лучше, чем свой сегодняшний оппонент. Клуб располагается на 12 месте, с 22 баллами, что всего на 4 меньше, чем у четвертого места. Разница мячей положительная, 18 забитых и 17 пропущенных. Два последних матча «Атлетико» Гойаниенсе завершились ничьёй с «Пайсанду» (2:2), и поражением от «Крисиума» (0:1).

Информация для ставок

«Операрио» выиграл всего раз за десять матчей

«Атлетико» Гойаниенсе проиграл два игры из пяти последних

Три из пяти встреч «Атлетико» Гойаниенсе завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, и команды не изменять статистике. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.