«Палмейрас» — «Мирассол». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2025)

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16 июля 2025, 11:15

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.4. В случае победы «Мирассола», зайдет коэффициент 9. Ничью можно выбрать по 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Палмейрас» недавно выступал в клубном чемпионате мира, где добился неплохих результатов, он дошёл до 1/4, где проиграл будущему чемпиону «Челси» (2:1). В бразильской Серии А команда занимает пятое место, с заработанными 22 очками. Два последних матча «Палмейраса» в Бразилии завершились победой над «Спортинг Кристаллом» (6:0), и поражением от «Крузейро» (1:2)

«Мирассол» за прошедшие 11 встреч сумел заработать 17 очков, что на пять меньше, чем у сегодняшнего оппонента, и на десять меньше, чем у лидера сезона. Нынешнее положение команды позволяет попасть в групповой этап Южноамериканского кубка. Две последние игры «Мирассола» завершились победами над «Сан-Паулу» (2:0), «Спорт Ресифи» (1:0).

Информация для ставок

«Палмейрас» проиграл три раза за десять матчей

«Мирассол» выиграл всего четыре игры из десяти

Три из пяти последних встреч «Палмейраса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их успех по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Мостбет.