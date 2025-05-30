«Пари НН» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (31.05.2025)

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вчера, 15:24

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Пари. Победа «Пари НН» будет стоить 3, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.7.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.88. ТМ 2.5 оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Пари НН» после победы над «Сочи» будут стараться удерживать победу. Команде не хватило двух очков до 12 места, чтобы зафиксироваться в РПЛ . В Кубке России команда не смогла даже выйти из группы. Две последние встречи «Пари НН» в основном турнире РПЛ завершились ничьей «Факелом» (1:1), и поражением от « ЦСКА » (0:2).



«Сочи» в первом стыковом матче проиграл оппоненту (1:2). Клуб неплохо выступил в ФНЛ , но занял пятое место с заработанными 57 очками, и из-за проблем у «Черноморца», команда прошла в стыковые матчи. Два последних матча «Сочи», перед стыками, завершились поражениями от «Торпедо» Москва (0:1), и «Черноморца» (1:2).

Информация для ставок

«Сочи» не может выиграть на протяжении четырёх матчей

«Пари НН» имеет две победы из пяти последних матчей

Четыре последних домашних матча «Пари НН» не завершились поражениями

Прогноз

Советуем сделать ставку на исход «обе команды забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Пари.