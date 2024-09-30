«Парма» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (30.09.2024)

Ставки букмекеров
«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.15. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Пари по 3.5, в то время как ничья стоит 3.5.
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2 : 3
завершен
вчера, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Парма» выиграла лишь одну игру из последних пяти, что говорит о не полной готовности команды играть стабильно и набирать очки. На данный момент коллектив располагается на 15 месте с пятью баллами. В поединке на своем поле с «Кальяри» хозяева постараются набрать три балла, что поможет им продвинуться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Пармы» закончились ничьей с «Лечче» (2:2) и домашним поражением от «Удинезе» (2:3).
«Кальяри» давно не может выиграть в чемпионате Италии и лишь добился частичного успеха в кубке страны. Команда идет на самом дне турнирной таблицы Серии А с двумя баллами и нуждается в серьезных изменениях. Гостям важно, как минимум не проиграть, а победа наверняка поднимет клуб на одну-две позиции. В прошлом туре «Кальяри» проиграл «Эмполи» (0:2), а в кубке Италии обыграл «Кремонезе» (1:0).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»
- «Кальяри» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних
- «Парма» проиграла «Кальяри» два из пяти последних матчей при одной победе
Прогноз
Команды в личных встречах достаточно забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.