«Парма» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (30.09.2024)

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вчера, 19:30

Ставки букмекеров

«Парма» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.15. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Пари по 3.5, в то время как ничья стоит 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Парма» выиграла лишь одну игру из последних пяти, что говорит о не полной готовности команды играть стабильно и набирать очки. На данный момент коллектив располагается на 15 месте с пятью баллами. В поединке на своем поле с «Кальяри» хозяева постараются набрать три балла, что поможет им продвинуться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Пармы» закончились ничьей с «Лечче» (2:2) и домашним поражением от «Удинезе» (2:3).

«Кальяри» давно не может выиграть в чемпионате Италии и лишь добился частичного успеха в кубке страны. Команда идет на самом дне турнирной таблицы Серии А с двумя баллами и нуждается в серьезных изменениях. Гостям важно, как минимум не проиграть, а победа наверняка поднимет клуб на одну-две позиции. В прошлом туре «Кальяри» проиграл «Эмполи» (0:2), а в кубке Италии обыграл «Кремонезе» (1:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» проиграл четыре выездных поединка из десяти последних

«Парма» проиграла «Кальяри» два из пяти последних матчей при одной победе

Прогноз

Команды в личных встречах достаточно забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Пари.