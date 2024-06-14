Польша — Нидерланды: прогноз на матч и позиции для ставок

Ставки букмекеров
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Победа польской сборной сыграет в 6.52- : -завтра, 16:00
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На триумф Нидерландов дают — 1.59
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Ничья — 4.27
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Тотал больше 3.5 — 3.40
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Тотал меньше 3.5 — 1.27
Форма команд
Последнии пять игр польской сборной закончились триумфом. Так последняя игра была товарищеской с Турцией и закончилась со счетом 2:1. А последняя ничья была в 2023-м году со сборной Чехии. Встреча окончилась с результатом 1:1.
У Нидерландов последняя встреча была со сборной Исландии и закончилась она со счетом 4:0. Однако последнее поражение произошло в марте этого года с Германией. Матч тогда закончился с результатом 2:1.
Информация для ставок
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Последний междусобойчик был проведен в сентябре 2022-го и закончился он с результатом 2:0.
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Нидерланды выиграли четыре из пяти последних матчей.
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За последние пять встреч Польша не выиграла ни одного раза.
Прогноз
Последние несколько междусобойчиков закончились поражением Польши. Рекомендуем заключить пари на победу Нидерландов в БК Pinnacle с коэффициентом 1.59.