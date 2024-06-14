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Польша — Нидерланды: прогноз на матч и позиции для ставок

вчера, 10:54
Польша

Ставки букмекеров

  • Победа польской сборной сыграет в 6.52

  • На триумф Нидерландов дают — 1.59

  • Ничья — 4.27

  • Тотал больше 3.5 — 3.40

  • Тотал меньше 3.5 — 1.27

Форма команд

Последнии пять игр польской сборной закончились триумфом. Так последняя игра была товарищеской с Турцией и закончилась со счетом 2:1. А последняя ничья была в 2023-м году со сборной Чехии. Встреча окончилась с результатом 1:1.

У Нидерландов последняя встреча была со сборной Исландии и закончилась она со счетом 4:0. Однако последнее поражение произошло в марте этого года с Германией. Матч тогда закончился с результатом 2:1.

Информация для ставок

  • Последний междусобойчик был проведен в сентябре 2022-го и закончился он с результатом 2:0.

  • Нидерланды выиграли четыре из пяти последних матчей.

  • За последние пять встреч Польша не выиграла ни одного раза.

Прогноз

Последние несколько междусобойчиков закончились поражением Польши. Рекомендуем заключить пари на победу Нидерландов в БК Pinnacle с коэффициентом 1.59.

Все комментарии
ymyqdw45gred
ymyqdw45gred
вчера в 12:24
Голландская сборная считается фаворитом матча, потому что она имеет более высокий рейтинг и лучше играет на последних турнирах.
2fuf72v2wm5q
2fuf72v2wm5q
вчера в 12:16, ред.
Нидерланды является фаворитом матча благодаря своему сильному составу. У команды опытный тренер.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:01
Польша будет играть без Левы.... так что загружу на оранжевых.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:09
Дебютный матч на этом Евро для этих сборных - пробую ничью - Х.
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