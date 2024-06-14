Польша — Нидерланды: прогноз на матч и позиции для ставок

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вчера, 10:54

Ставки букмекеров

Форма команд

Последнии пять игр польской сборной закончились триумфом. Так последняя игра была товарищеской с Турцией и закончилась со счетом 2:1. А последняя ничья была в 2023-м году со сборной Чехии. Встреча окончилась с результатом 1:1.

У Нидерландов последняя встреча была со сборной Исландии и закончилась она со счетом 4:0. Однако последнее поражение произошло в марте этого года с Германией. Матч тогда закончился с результатом 2:1.

Информация для ставок

Последний междусобойчик был проведен в сентябре 2022-го и закончился он с результатом 2:0.

Нидерланды выиграли четыре из пяти последних матчей.

За последние пять встреч Польша не выиграла ни одного раза.

Прогноз

Последние несколько междусобойчиков закончились поражением Польши. Рекомендуем заключить пари на победу Нидерландов в БК Pinnacle с коэффициентом 1.59.