«Порту» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.12.2024)

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28 декабря 2024, 20:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.17. Победа «Боавашты» оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Порту» находиться в самом центре борьбы за лидерство в чемпионате и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. В активе клуба 37 очков, что всего на один пункт меньше, чем у лидирующей «Бенфики». Потеря очков станет большой неудачей для «драконов», ведь конкуренты наверняка уйдут вперед. Два последних матча «Порту» завершились победами на выезде над «Морейренси» (3:0) и на своем поле над «Эштрелой» (2:0).

«Боавишта» идет в зоне вылета и напротив стабильностью совсем не отличается. Команда практически не выигрывает в последнее время и имеет в активе лишь 12 баллов, занимая предпоследнее место. Никого не удивит, что гостей устроит любой результат кроме поражения в поединке с одним из лидеров чемпионата. Два последних матча «Боавишты» завершились ничьей с AVS (1:1) и выездным поражением от «Спортинга» (2:3).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Боавишта» выиграла всего один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Порту» выиграл у «Боавишты» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Порту» имеет хорошую статистику с «Боавиштой», но мы предлагаем в этот раз обратить внимание на результативность клубов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.