«Райо Вальекано» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.1. Успех «Осасуны» оценивается по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.
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3 : 1
завершен
16 сентября 2024, 22:00
понедельник
На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.
Форма команд
«Райо Вальекано» после нескольких успешных поединков заметно сбавил обороты и в последних турах не набирал очков. Сейчас мадридский клуб занимает 15 место с четырьмя баллами и нуждается снова в победах. Коллектив считается фаворитом и постарается добиться победы на своем стадионе. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражениями от «Барселоны» (1:2) и «Атлетика» из Бильбао (0:1).
«Осасуна» чередует победы с поражениями и на данный момент занимает десятое место с семью баллами. В предстоящих встречах коллектив постарается не терять очки, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы Ла Лиги. В поединке с «Райо Вальекано» гостей вполне может устроить даже ничейный результат. Два последних матча «Осасуны» закончились тяжелой победой над «Сельтой» (3:2) и крупным поражением на выезде от «Жироны» (0:4).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл лишь три домашних поединка из десяти последних
- Четыре из шести последних матчей «Осасуны» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Райо Вальекано» выиграл два последних домашних матча у «Осасуны»
Прогноз
Команды хорошо играет на своем поле и в личной встрече с «Осасуной» с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех «Райо Вальекано» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.