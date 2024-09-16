«Райо Вальекано» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (16.09.2024)

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16 сентября 2024, 12:15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.1. Успех «Осасуны» оценивается по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.

На результативный матч с исходом ТБ 2 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча равна результативной и также составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Райо Вальекано» после нескольких успешных поединков заметно сбавил обороты и в последних турах не набирал очков. Сейчас мадридский клуб занимает 15 место с четырьмя баллами и нуждается снова в победах. Коллектив считается фаворитом и постарается добиться победы на своем стадионе. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражениями от «Барселоны» (1:2) и «Атлетика» из Бильбао (0:1).

«Осасуна» чередует победы с поражениями и на данный момент занимает десятое место с семью баллами. В предстоящих встречах коллектив постарается не терять очки, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы Ла Лиги. В поединке с «Райо Вальекано» гостей вполне может устроить даже ничейный результат. Два последних матча «Осасуны» закончились тяжелой победой над «Сельтой» (3:2) и крупным поражением на выезде от «Жироны» (0:4).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь три домашних поединка из десяти последних

Четыре из шести последних матчей «Осасуны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Райо Вальекано» выиграл два последних домашних матча у «Осасуны»

Прогноз

Команды хорошо играет на своем поле и в личной встрече с «Осасуной» с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех «Райо Вальекано» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.