«РБ Лейпциг» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (2.10.2024)

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02 октября 2024, 12:47

Ставки букмекеров

«РБ Лейпциг» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 2.47. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.35.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.03. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после нескольких неудачных поединков добился победы в чемпионате над «Аугсбургом» (4:0) и готов исправлять ситуацию в Лиге чемпионов. Команда вела в счете с «Атлетико», но не смогла набрать очков, поэтому постарается добиться победы с «Ювентусом». В еще одной недавней встрече Бундеслиги «РБ Лейпциг» завершился ничьей с «Санкт-Паули» (0:0).

«Ювентус» давно не проигрывает в различных турнирах, но часто допускает ничейные результаты. В чемпионате Италии «старая синьора» идет на втором месте с 12 баллами и отстает на один пункт от лидера. В Лиге чемпионов у туринцев уже есть три очка, и они попробуют набрать баллы на выезде в Германии. В двух последних матчах «Ювентус» обыграл «Дженоа» (3:0) и разошелся миром с «Наполи» (0:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл пять из десяти последних матчах во всех турнирах

Четыре выездных матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» забивал в восьми из десяти последних матчах на своем поле

Прогноз

«РБ Лейпциг» очень надеется на своем поле набрать три очка, и мы предполагаем, что у клуба это получится. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.47 в букмекерской конторе Пари.