«Брагантино» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Брагантино», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать за 3.35.
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1 : 2
завершен
24 июля 2025, 03:30
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Брагантино» в этом сезоне выступает неплохо, и на данный момент занимает третье место, с 27 заработанными очками за 15 встреч. Разница мячей положительная, 18 забитых и 15 пропущенных. Две последние игры «Брагантино» завершились ничьёй с «Сан-Паулу» (2:2), и поражением от «Витории» (0:1)
«Фламенго» выступает еще лучше своего сегодняшнего соперника, и находится на втором месте, с 30 заработанными баллами. Команда является очень результативной, разница мячей положительная, 27 забитых, и всего 5 пропущенных. Два последних матча «Фламенго» завершились поражением от «Сантоса» (0:1), и победой над «Флуминенсе» (1:0)
Информация для ставок
- «Брагантино» проиграл всего три раза за десять матчей
- «Фламенго» выиграл семь игр из десяти
- Из пяти встреч на выезде, «Фламенго» выиграл всего раз
Прогноз
Матч будет очень напряженным, и рискованно делать ставку на победителя. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.