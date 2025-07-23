«Брагантино» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2025)

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23 июля 2025, 13:10

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Брагантино», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать за 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Брагантино» в этом сезоне выступает неплохо, и на данный момент занимает третье место, с 27 заработанными очками за 15 встреч. Разница мячей положительная, 18 забитых и 15 пропущенных. Две последние игры «Брагантино» завершились ничьёй с «Сан-Паулу» (2:2), и поражением от «Витории» (0:1)

«Фламенго» выступает еще лучше своего сегодняшнего соперника, и находится на втором месте, с 30 заработанными баллами. Команда является очень результативной, разница мячей положительная, 27 забитых, и всего 5 пропущенных. Два последних матча «Фламенго» завершились поражением от «Сантоса» (0:1), и победой над «Флуминенсе» (1:0)

Информация для ставок

«Брагантино» проиграл всего три раза за десять матчей

«Фламенго» выиграл семь игр из десяти

Из пяти встреч на выезде, «Фламенго» выиграл всего раз

Прогноз

Матч будет очень напряженным, и рискованно делать ставку на победителя. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.