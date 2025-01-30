«Рома» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 02:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ромы» составляет 1.75. Поставить на «Айнтрахт» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

Римский клуб набрал девять очков за семь туров и вряд ли может быть доволен своими выступлениями. «Рома» занимает лишь 21 место и в случае поражения гарантированно покинет топ-24, а ничья оставит много вопросов. Хозяевам придется тяжело против одного из лидеров турнирной таблицы, но шансы на успех определенно будут. Два последних матча «Ромы» завершились победой над «Удинезе» на выезде (2:1) и поражением в Лиге Европы от « АЗ Алкмар» (0:1).

«Айнтрахт» Франкфурт очень хорошо выглядит в Бундеслиге и борется за высокие места. В Лиге Европы у команды также все в порядке, ведь она занимает текущее второе место с 16 баллами. С большой долей вероятности даже поражение не лишит их места в топ-8, но рисковать немецкий клуб не планирует и намерен как минимум набрать один балл. Два последних матча «Айнтрахта» завершились ничьей с «Хоффенхаймом» (2:2) и победой в Лиге Европы над «Ференцварошем» (2:0).

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла шесть домашних матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей немецкого клуба за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» на своем поле постарается набрать три очка, и мы предполагаем, что хозяевам удастся это сделать. Предлагаем сделать ставку на победу римского клуба по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.