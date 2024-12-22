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«Рома» — «Парма». Прогноз на матч Серии А (22.12.2024)

22 декабря 2024, 07:12
Рома

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.52. В случае победы «Лечче», зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Италия. Серия А 2024/2025
Рома
Парма
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
5 : 0
завершен
22 декабря 2024, 14:30
воскресенье
ВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышПроигрыш

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Рома» не лучшим образом выглядит в нынешнем сезоне Серии А и на данный момент занимает лишь 12 место с 16 баллами. Команда всего на один пункт опережает «Парму» и поэтому максимально мотивирована на победу, чтобы не опуститься по таблице еще ниже, в случае осечки. Два последних матча «Рома» крупно выиграла у «Сампдории» (4:1) и поражение на выезде от «Комо» (0:2).

«Парма» перед стартом очередного тура занимает 15 место с 15 баллами и нуждается в очках, чтобы как минимум не опускаться ниже. Для команды очень важно после возвращения в элитный дивизион, сохранить в нем место, поэтому гости будут цепляться за любые моменты в предстоящем матче в Риме. Два последних поединка «Пармы» завершились поражением от «Интера» (1:3) и успехом с «Венецией» (2:1).

Информация для ставок

  • «Парма» выиграла лишь одну встречу из восьми последних во всех турнирах
  • «Рома» выиграла три домашних матча за последнее время подряд
  • «Рома» выиграла три из пяти последних матчей у «Пармы»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Рома» обязана побеждать, если еще хочет спасти этот сезон, а у «Пармы» свои не мене важные цели. Рекомендуем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
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22 декабря 2024 в 08:54
Хотя "Рома" рассматривается как фаворит встречи, её недавние выступления вызывают сомнения. Тем не менее, команда демонстрирует хорошую игру на домашнем поле, что может сыграть ключевую роль против "Пармы".
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49v4rnm2zs82
22 декабря 2024 в 08:52
Матч между "Ромой" и "Пармой" обещает быть напряжённым. Хотя "Рома" считается фаворитом, её текущее положение в чемпионате вызывает вопросы. "Парма", несмотря на нестабильные результаты, борется за сохранение места в элите. Учитывая важность игры для обоих клубов, ставка на победу "Ромы" при коэффициенте 1.52 выглядит обоснованной, но стоит учитывать, что неожиданности в таких матчах вполне возможны.
Варвар7
Варвар7
22 декабря 2024 в 07:57
Роме пора братЬся за ум основательно - Ф1(-1)
Гость
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