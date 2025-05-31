«Ростов» — «ЦСКА». Прогноз на матч кубка России (1.06.2025)

1748717571

вчера, 21:52

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают « ЦСКА », ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.1. Сделать выбор в пользу «Ростова» можно по коэффициенту 3.65, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ростов» после победы в финале Кубка России Путь Регионов над «Спартак» Москва (2:1), прошёл в суперфинал Кубка России. В РПЛ команда располагается в середине турнирной таблицы, на восьмом месте, с заработанными 39 очками. Два последних матча «Ростова» завершились поражением от «Зенита» (0:1), и ничьёй с «Динамо» Махачкала (1:1).

« ЦСКА » удачно завершил сезон. Команда расположилась за явными фаворитами, на третьем месте, с заработанными 59 очками. Также, победив «Зенит» в Кубке России с общим счётом (3:2), «армейцы» смогли пройти в суперфинал, где имеют очень хорошие шансы. Две последние встречи « ЦСКА » завершились ничьёй с «Локомотив» Москва (2:2), и победой над «Пари НН» (2:0).

Информация для ставок

«Ростов» одержал победу три раза из десяти прошедших матчей

« ЦСКА » не проигрывает на протяжении пяти встреч

» не проигрывает на протяжении пяти встреч Из пяти встреч между этими командами «Ростов» выиграл всего раз

Прогноз

Матч будет достаточно напряженный, и не стоит недооценивать соперников. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.9.