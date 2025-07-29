«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (02.08.2025)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.55.
|
- : -
02 августа 2025, 18:00
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Ростов» на данный момент занимает место в зоне понижения в ФНЛ через плей-офф, а именно на 13 месте. За два прошедших матча команда не заработала ни одного очка. Разница мячей отрицательная, 1 забитых, и 3 пропущенных. Две последние игры «Ростова» завершились поражениями от «Зенита» (1:2), и «Динамо» Москва (0:1).
«Крылья Советов» на удивление многим на сегодняшних день занимает пятое место, с четырьмя заработанными очками в двух прошедших турах. Разница мячей положительная, три забитых, и один пропущенный. Два последних матча «Крылья Советов» завершились ничьёй с «Акроном» (1:1), и победой над «Пари НН» (2:0).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл две игры из последних десяти
- «Крылья Советов» проиграли один из пяти встреч
- Три из пяти встреч «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.8.