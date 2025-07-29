«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (02.08.2025)

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вчера, 22:33

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.1, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ростов» на данный момент занимает место в зоне понижения в ФНЛ через плей-офф, а именно на 13 месте. За два прошедших матча команда не заработала ни одного очка. Разница мячей отрицательная, 1 забитых, и 3 пропущенных. Две последние игры «Ростова» завершились поражениями от «Зенита» (1:2), и «Динамо» Москва (0:1).

«Крылья Советов» на удивление многим на сегодняшних день занимает пятое место, с четырьмя заработанными очками в двух прошедших турах. Разница мячей положительная, три забитых, и один пропущенный. Два последних матча «Крылья Советов» завершились ничьёй с «Акроном» (1:1), и победой над «Пари НН» (2:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл две игры из последних десяти

«Крылья Советов» проиграли один из пяти встреч

Три из пяти встреч «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.8.