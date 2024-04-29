«Рубин» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (29.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.38. Победа «Урала» оценивается за 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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1 : 1
завершен
29 апреля 2024, 15:15
понедельник
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.
Форма команд
«Рубин» показывает средние результаты и доигрывает сезон, забронировав себе место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб идет на девятом месте с 36 баллами, но отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Хозяевам будет достаточно сложно в этой игре, ведь «Урал» борется за выживание и дорожит каждым набранным пунктом. В двух последних поединках «Рубин» обыграл на выезде «Зенит» (2:0) и ничьей с «Локомотивом» (1:1).
«Уралу» не удается стабильно набирать очки и с каждым туром ситуация для клуба становится все хуже. На данный момент коллектив идет на 15 месте с 24 баллами и отстает на два пункта сразу от трех соперников. В случае победы гости однозначно улучшат ситуацию, а возможно и отыграет 1-2 позиции в турнирной таблице. В прошлом туре «Урал» проиграл на своем поле «Ростову» (0:1), а ранее поделил очки с «Сочи» (2:2).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл только одну игру из пяти последних во всех турнирах
- «Рубин» проиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Рубин» выиграл три из пяти матчей с «Уралом» за последнее время при двух поражениях
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08.