«Рубин» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (27.07.2024)

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сегодня, 14:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Рубина» оценивается по 4.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Рубин» добился победы в первом туре и настроен продолжать стабильно набирать очки, чтобы вернуться на свой прежний уровень, который команда уже несколько лет не показывает. В домашней игре с «Зенитом» нельзя сказать, что у хозяев не будет шансов, ведь чемпион страны все еще не до конца уверен в себе, несмотря на результаты последних матчей. В первом туре «Рубин» обыграл «Пари НН» на выезде (4:2), а в товарищеской игре оказался сильнее «Локомотива» (4:3).

«Зенит» мощно начал новый сезон, однако сложно предсказать, насколько такой уверенной игры питерцев хватит. Команда едет в Казань за победой, но может столкнуться с серьезным сопротивлением, поэтому глобально даже ничья не стала бы большой проблемой для гостей. В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2), а в чемпионате не оставил шансов на выезде «Крыльям Советов» (4:0).

Информация для ставок

«Зенит» одержал восемь побед в последних десяти поединках

«Рубин» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Рубина» при одном поражении

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матчи между «Рубином» и «Зенитом» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.