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Румыния — Нидерланды. Прогноз матча чемпионата Европы (02.07.2024)

вчера, 10:35
Нидерланды

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Нидерландам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.47. Поверить в успех Румынии можно за 8. Ничейный результат котируется цифрой 4.55.

Евро-2024
Румыния
Нидерланды
НичьяПроигрышВыигрыш
0 : 3
завершен
вчера, 19:00
ПроигрышНичьяВыигрыш

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.05.

Форма команд

Сборная Румынии смогла выйти из группы с первого места, однако получила очень неприятного соперника в плей-офф. Тем не менее, команда будет стараться не уступать сопернику в количестве ударов и искать контратаки, которые смогут создать большие проблемы более звездному сопернику. Два последних поединка сборной Румынии завершились поражением от Бельгии (0:2) и ничьей со Словакией (1:1).

Нидерланды очень серьезно готовятся к плей-офф, и постараются не допустить ошибок, которые были в последнем матче группового этапа с Австрией (2:3). Несмотря на то, что команда заняла третье место, она является грозной силой и списывать ее из претендентов на победу в турнире никак нельзя. В первых двух матчах группового этапа Нидерланды обыграли Польшу (2:1) и ничьей с командой Франции (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из восьми последних матчей Румынии завершились ничейным результатом
  • Сборная Нидерландов выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах
  • Нидерланды одолели Румынию в четырех из пяти последних поединках

Прогноз

Предполагаем, что Нидерланды будут владеть преимуществом, но большого количества мячей ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
yruzgmzab9m7
yruzgmzab9m7
вчера в 14:14
Румыния — сложный соперник для Нидерландов, который может преподнести неприятные сюрпризы. У Румынии хорошая оборона и контратакующая игра, что может создать проблемы для Нидерландов. Однако Нидерланды — опытные и сильные игроки, которые могут справиться с трудностями и добиться победы.
Вещий
Вещий
вчера в 11:14
Абсолютно никак нидерландская сборная смотрится на этом турнире. Лишь благодаря победе над поляками 2:1 "оранжевые" смогли пробраться в плей-офф. И то, победа была на последних секундах матча добытая. Румыния вязкая команда, и вполне может осторожно сыграть с Нидерландами, дождавшись своего шанса у ворот соперника. Шансы на успех у коллективов примерно равные, и фора(+1,5) на румын достаточно надёжно и предпочтительно смотрится.
Гость
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