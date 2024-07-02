Румыния — Нидерланды. Прогноз матча чемпионата Европы (02.07.2024)

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вчера, 10:35

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Нидерландам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.47. Поверить в успех Румынии можно за 8. Ничейный результат котируется цифрой 4.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.05.

Форма команд

Сборная Румынии смогла выйти из группы с первого места, однако получила очень неприятного соперника в плей-офф. Тем не менее, команда будет стараться не уступать сопернику в количестве ударов и искать контратаки, которые смогут создать большие проблемы более звездному сопернику. Два последних поединка сборной Румынии завершились поражением от Бельгии (0:2) и ничьей со Словакией (1:1).

Нидерланды очень серьезно готовятся к плей-офф, и постараются не допустить ошибок, которые были в последнем матче группового этапа с Австрией (2:3). Несмотря на то, что команда заняла третье место, она является грозной силой и списывать ее из претендентов на победу в турнире никак нельзя. В первых двух матчах группового этапа Нидерланды обыграли Польшу (2:1) и ничьей с командой Франции (0:0).

Информация для ставок

Четыре из восьми последних матчей Румынии завершились ничейным результатом

Сборная Нидерландов выиграла семь из десяти последних встреч во всех турнирах

Нидерланды одолели Румынию в четырех из пяти последних поединках

Прогноз

Предполагаем, что Нидерланды будут владеть преимуществом, но большого количества мячей ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.