Румыния — Украина — прогноз на матч чемпионата Европы (17.06.2024)

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вчера, 11:15

Ставки букмекеров

Форма команд

У румынской сборной последняя игра была товарищеской. Произошла она 7-го июня с Лихтенштейном, конечный результат матча составлял 0:0. Крайняя встреча закончившаяся триумфом была против Швейцарии в прошлом чемпионате со счетом 1:0.

У Украины последний матч был с Молдовой 11-го июня. Он закончился триумфом первой с результатом 4:0. Предпоследняя же игра закончилась поражением Польше со счетом 3:1 в пользу второй.

Информация для ставок

На протяжении трех последних междусобойчиков Украина стабильно выигрывает.

Из последних пяти встреч Румыния выиграла один раз.

Украина выиграла три из пяти последних матчей.

Прогноз

Последний междусобойчик произошел довольно давно аж в 2016-м. Однако украинская сборная по прежнему сильнее румынской. Рекомендуем поставить на победу Украины в БК Pinnacle с коэффициентом 2.05.