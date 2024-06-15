Румыния — Украина — прогноз на матч чемпионата Европы (17.06.2024)

Ставки букмекеров
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На победу Румынии дают — 4.05- : -завтра, 16:00
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Триумф Украины — 2.05
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Ничья — 3.55
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Тотал больше 3.5 — 3.82
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Тотал меньше 3.5 — 1.22
Форма команд
У румынской сборной последняя игра была товарищеской. Произошла она 7-го июня с Лихтенштейном, конечный результат матча составлял 0:0. Крайняя встреча закончившаяся триумфом была против Швейцарии в прошлом чемпионате со счетом 1:0.
У Украины последний матч был с Молдовой 11-го июня. Он закончился триумфом первой с результатом 4:0. Предпоследняя же игра закончилась поражением Польше со счетом 3:1 в пользу второй.
Информация для ставок
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На протяжении трех последних междусобойчиков Украина стабильно выигрывает.
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Из последних пяти встреч Румыния выиграла один раз.
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Украина выиграла три из пяти последних матчей.
Прогноз
Последний междусобойчик произошел довольно давно аж в 2016-м. Однако украинская сборная по прежнему сильнее румынской. Рекомендуем поставить на победу Украины в БК Pinnacle с коэффициентом 2.05.