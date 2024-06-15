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Румыния — Украина — прогноз на матч чемпионата Европы (17.06.2024)

вчера, 11:15
Румыния

Ставки букмекеров

  • На победу Румынии дают — 4.05

  • Триумф Украины — 2.05

  • Ничья — 3.55

  • Тотал больше 3.5 — 3.82

  • Тотал меньше 3.5 — 1.22

Форма команд

У румынской сборной последняя игра была товарищеской. Произошла она 7-го июня с Лихтенштейном, конечный результат матча составлял 0:0. Крайняя встреча закончившаяся триумфом была против Швейцарии в прошлом чемпионате со счетом 1:0.

У Украины последний матч был с Молдовой 11-го июня. Он закончился триумфом первой с результатом 4:0. Предпоследняя же игра закончилась поражением Польше со счетом 3:1 в пользу второй.

Информация для ставок

  • На протяжении трех последних междусобойчиков Украина стабильно выигрывает.

  • Из последних пяти встреч Румыния выиграла один раз.

  • Украина выиграла три из пяти последних матчей.

Прогноз

Последний междусобойчик произошел довольно давно аж в 2016-м. Однако украинская сборная по прежнему сильнее румынской. Рекомендуем поставить на победу Украины в БК Pinnacle с коэффициентом 2.05.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:28
Украина выглядит посильнее румын - с осторожностью - Ф2(0).
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:28
Хочется в этом матче поставить на гол Румынов.... Украина уязвима в обороне.
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