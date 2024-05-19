«Сассуоло» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (19.05.2024)

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вчера, 01:20

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.35. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.1, в то время как ничья стоит 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.77. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» провел слабый сезон и теперь вынужден исправлять свои ошибки в самой его концовке. На данный момент команда располагается на 19 месте и отстает от конкурентов на три пункта. Таким образом, хозяев устраивает только победа, а также остается надеяться, что соперники свои матчи не выиграют и оставят коллективу шансы на спасение. Два последних матча «Сассуоло» завершились победой над «Интером» (1:0) и обидным поражением от «Дженоа» (1:2) на выезде.

«Кальяри» также не гарантировал себе место в Серии А, но опережает «Сассуоло» на четыре пункта и имеет более простую ситуацию. Тем не менее, гости будут стараться добрать баллы и за тур до конца забронировать свое место в чемпионате. Обе команды мотивированы, поэтому поединок обязательно получится интересным и непредсказуемым. В прошлом туре Серии А «Кальяри» ничего не смог поделать на выезде с «Миланом» (1:5), а ранее сыграл вничью с «Лечче» (1:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» забивал в девяти из десяти последних поединках

«Кальяри» выиграл только два матча из последних десяти

Шесть из восьми игр «Сассуоло» и «Кальяри» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды практически во всех поединках между собой не уходят с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.