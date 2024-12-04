«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2024)

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04 декабря 2024, 20:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «святых» оценивается по 8.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Саутгемптон» на данный момент является худшей командой в АПЛ и закономерно идет на последнем 20 месте. В активе клуба всего пять очков, что на четыре балла меньше, чем у двух ближайших соперников. Хозяевам будет непросто отобрать очки у соперников, но даже ничья стала бы полезной для «святых». Два последних матча «Саутгемптона» завершились ничьей с «Брайтоном» (1:1) и поражением от «Ливерпуля» (2:3).

На данный момент для «Челси» нынешний сезон является одним из самых стабильных, ведь к 14 туру АПЛ «синие» идут на третьем месте. В активе клуба 25 очков, как и у «Арсенала», даже при равной разнице забитых и пропущенных мячей (26:14). Только победа может устроить гостей, которая не даст конкуренту уйти вперед в турнирной таблице. В прошлой игре «Челси» уверенно одолел «Астон Виллу» (3:0), а ранее обыграл «Хайденхайм» в Лиге конференций (2:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

«Саутгемптон» выиграл лишь два матча из дести последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Челси» на данный момент выглядит очень уверенно и вряд ли у «святых» найдутся аргументы в игре, которые помогут забрать у синих очки. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.