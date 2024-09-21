«Саутгемптон» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (21.09.2024)

1726917146

21 сентября 2024, 14:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Саутгемптона» составляет 2.25. Поставить на «Ипсвич» можно по 3.25, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Саутгемптон» является одной из двух команда в АПЛ , которые еще не набирали очки. Коллектив вернулся из Чемпионшипа и на данный момент не может найти свою игру. В домашней игре с «Ипсвич», который также провел во втором дивизионе прошлый футбольный год, у хозяев будут отличные шансы сдвинуться с мертвой точки. В двух последних матчах «святые» обыграли «Саутгеиптон» (2:1) по пенальти в кубке английской лиги и проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Ипсвич» в отличие от своего соперника смог набрать два балла в четырех турах, но существенно это ситуацию не изменило. Команда идет на 17 месте и постарается воспользоваться не лучшей формой соперника, чтобы одержать первую победу. Поединок будет интересный и в отличие от прошлого года пройдет в рамках АПЛ . В прошлом туре «Ипсвич» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) и поделил очки с «Фулхэмом» (1:1).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Саутгемптона» завершились его поражениями

«Ипсвич» не может выиграть уже пять поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды нуждаются в победе и в этот раз с большой вероятностью сыграет фактор домашнего стадиона. Предлагаем сделать ставку на победу «Саутгемптона» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.