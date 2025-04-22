«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (23.04.2025)

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вчера, 22:22

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.55. В случае победы «Вильярреала», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2.5 1.7 и ТМ 2.5 по 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сельта» набрала семь очков в пяти последних турах и смогла занять восьмое место, имея 43 балла. На своем поле принимает «Вильярреал», от которого отстает на девять пунктов. В прошлом туре чемпионата Испании «Сельта» проиграла лидеру сезона «Барселоне», показав достойную игру (3:4), а ранее проиграла «Эспаньолу» (0:2)

«Вильярреал» смог закрепиться в зоне еврокубков и сейчас клуб идет на пятом месте с 52 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Но клубу не стоит расслабляться, ведь из пятёрки лучших его сможет выбить «Бетис», разница между командами составляет всего одно очко. Два последних матча команды не были проиграны, они завершились победой над «Бетисом» (2:1) и ничьёй с «Реал» Сосьедад (2:2).

Информация для ставок

Из десяти домашних матчей «Сельта» проиграла всего два

В семи очных встречах между командами «Вильярреал» проиграл всего раз

«Вильярреал» имеет серию без поражений из 4 матчей

Прогноз

Мы думаем матч будет насыщенным на голы, и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.1.