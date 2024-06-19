Шотландия — Швейцария. Прогноз на матч чемпионата Европы (19.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Швейцарии, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.97. Поверить в успех Шотландии можно по 4.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.45.
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.7. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
Сборная Шотландии потерпела сокрушительное поражение по счету и по игре (1:5), поэтому коллективу нужно как можно быстрее забыть первый тур. Команда встречается со Швейцарией и попробует найти и сыграть на ошибках соперника, которые определенно будут появляться. Также шотландцам не стоит забывать и о своих воротах. До поражения от Германии команда сыграла вничью с Финляндией (2:2) и обыграла Гибралтар (2:0) в товарищеских поединках.
Сборная Швейцарии несмотря на некоторые странные матчи в квалификации, максимально успешно отыграла первый тур и лидирует в своей группе вместе с Германией. В третьем туре коллектив сыграет с хозяевами турнира, поэтому очень важно обеспечить выход в плей-офф уже во второй игре. В первом туре Швейцария уверенно переиграла Венгрию (3:1), а в товарищеской встрече сыграла вничью с Австрией (1:1).
Информация для ставок
- Шотландия смогла выиграть лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах
- Швейцарская сборная выиграла три из пяти последних поединков при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Швейцария наверняка будет владеть мячом больше и это приведет к хорошему результату по итогам встречи. Предлагаем сделать ставку на победу Швейцарии по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.