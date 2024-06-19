Шотландия — Швейцария. Прогноз на матч чемпионата Европы (19.06.2024)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Швейцарии, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.97. Поверить в успех Шотландии можно по 4.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.45.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 1.7. На ТМ 2 коэффициент немного больше и достигает 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Сборная Шотландии потерпела сокрушительное поражение по счету и по игре (1:5), поэтому коллективу нужно как можно быстрее забыть первый тур. Команда встречается со Швейцарией и попробует найти и сыграть на ошибках соперника, которые определенно будут появляться. Также шотландцам не стоит забывать и о своих воротах. До поражения от Германии команда сыграла вничью с Финляндией (2:2) и обыграла Гибралтар (2:0) в товарищеских поединках.

Сборная Швейцарии несмотря на некоторые странные матчи в квалификации, максимально успешно отыграла первый тур и лидирует в своей группе вместе с Германией. В третьем туре коллектив сыграет с хозяевами турнира, поэтому очень важно обеспечить выход в плей-офф уже во второй игре. В первом туре Швейцария уверенно переиграла Венгрию (3:1), а в товарищеской встрече сыграла вничью с Австрией (1:1).

Информация для ставок

Шотландия смогла выиграть лишь одну встречу из пяти последних во всех турнирах

Швейцарская сборная выиграла три из пяти последних поединков при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Швейцария наверняка будет владеть мячом больше и это приведет к хорошему результату по итогам встречи. Предлагаем сделать ставку на победу Швейцарии по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.