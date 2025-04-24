«Штутгарт» — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (25.04.2025)

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вчера, 17:26

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Хайденхайма», могут поставить по коэффициенту 6. Коэффициент на ничью составляет 5.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по 2.2, в то время как низовой исход оценивается по 1.67. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Штутгарт» занимает 11 место в чемпионате, имея 41 балл. Команда отстаёт от зоны еврокубков на 6 очков. Нельзя не упомянуть за то, что клуб прошёл в финал Кубка Германии, где сразиться с «Арминией». Два последних матча не закончились победой для «Штутгарта», поражение от «Вердера» (1:2), и ничья с «Унион» Берлин (4:4)

«Хайденхайм» вылетел из Лиги Конференций ещё в 1/16 от «Копенгагена» (3:4). На данный момент команда находится на 16 месте в Бундеслиге, и имеет 22 очка. Два последних матча «Хайденхайма» закончились поражениями с тоталом больше 2.5 мячей от «Айнтрахта» Ф (3:0) и лидера сезона «Баварии» (4:0).

Информация для ставок

В пяти прошедших матчах «Штутгарда» было забито 20 голов

«Хайденхайм» имеет серию из трёх поражений

В 5 последних домашних матчах Штутгарта в Бундеслиге обе команды забивали

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче болельщики увидят большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.