«Сочи» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (18.05.2024)

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18 мая 2024, 12:34

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.1, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сочи» идет на последнем месте перед последними двумя турами с 23 и отстает на шесть пунктов от зоны стыковых матчей. Таким образом шансов у коллектива практически нет на спасение своего места в РПЛ . В поединке с мотивированным, но нестабильным «Краснодаром» сложно представить как будут вести себя хозяева. В двух последних встречах «Сочи» разгромил на своем поле «Пари НН» (6:1), а ранее уступил на выезде «Динамо» (2:3).

«Краснодар» терял очки в важнейших матчах, где практически мог оформить чемпионство, но идет третьем месте с 50 баллами. Отставание от «Зенита» составляет один пункта, а о лидера «Динамо» уже три. Только победа над аутсайдером оставит «быков» в борьбе за золотые медали РПЛ . В прошлом туре «Краснодар» минимально проиграл на выезде «Спартаку», а ранее уступил на своем поле «Ахмату» (0:1).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде

«Сочи» уступил «Краснодару» в четырех из пяти последних поединков

Прогноз

«Краснодар» слабо выглядит в последние месяцы, но в этот раз наверняка сможет добиться победы и растянуть интригу до последнего тура. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Лига Ставок.