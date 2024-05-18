«Сочи» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (18.05.2024)

Ставки букмекеров
В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.1, а ничью можно поставить по 3.55. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.
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2 : 3
завершен
18 мая 2024, 19:00
суббота
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Сочи» идет на последнем месте перед последними двумя турами с 23 и отстает на шесть пунктов от зоны стыковых матчей. Таким образом шансов у коллектива практически нет на спасение своего места в РПЛ. В поединке с мотивированным, но нестабильным «Краснодаром» сложно представить как будут вести себя хозяева. В двух последних встречах «Сочи» разгромил на своем поле «Пари НН» (6:1), а ранее уступил на выезде «Динамо» (2:3).
«Краснодар» терял очки в важнейших матчах, где практически мог оформить чемпионство, но идет третьем месте с 50 баллами. Отставание от «Зенита» составляет один пункта, а о лидера «Динамо» уже три. Только победа над аутсайдером оставит «быков» в борьбе за золотые медали РПЛ. В прошлом туре «Краснодар» минимально проиграл на выезде «Спартаку», а ранее уступил на своем поле «Ахмату» (0:1).
Информация для ставок
- «Сочи» выиграл только два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Краснодар» проиграл пять из десяти последних встреч на выезде
- «Сочи» уступил «Краснодару» в четырех из пяти последних поединков
Прогноз
«Краснодар» слабо выглядит в последние месяцы, но в этот раз наверняка сможет добиться победы и растянуть интригу до последнего тура. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 2.28 в букмекерской конторе Лига Ставок.