Украина — Бельгия. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

1719407182

вчера, 16:06

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение бельгийцам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.68. Поверить в успех Украины можно по 5.8 Ничейный результат котируется цифрой 3.85.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо выше и достигает 2.02. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.85.

Форма команд

Сборная Украины в прошлом туре смогла вырвать победу у Словакии (2:1) и набрала важные три балла. Теперь все команды имеют по три очка и в решающей встрече коллектив встретится с Бельгией, что сильно осложняет задачу выхода в плей-офф. Бельгийцы мотивированы на победу, а ничья Украину не устроит по причине худшей разницы забитых мячей чем у соперников. В первом туре Украина крупно проиграла Румынии (0:3).

Сборная Бельгии после осечки в первом туре вполне оправилась и теперь готовится побеждать в третьей игре, чтобы выйти в плей-офф с первого места и получить теоретически более легкого соперника в жеребьевке. Коллектив приложит все усилия, чтобы как можно быстрее добиться преимущества и получить нужный результат. Два последних матча Бельгии завершились поражением от Словакии (0:1) и успехом с Румынией (2:0).

Информация для ставок

Сборная Бельгии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей сборной Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на победу сборной Бельгии по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.