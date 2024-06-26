Украина — Бельгия. Прогноз на матч чемпионата Европы (26.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают большое предпочтение бельгийцам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.68. Поверить в успех Украины можно по 5.8 Ничейный результат котируется цифрой 3.85.
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0 : 0
завершен
вчера, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо выше и достигает 2.02. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.85.
Форма команд
Сборная Украины в прошлом туре смогла вырвать победу у Словакии (2:1) и набрала важные три балла. Теперь все команды имеют по три очка и в решающей встрече коллектив встретится с Бельгией, что сильно осложняет задачу выхода в плей-офф. Бельгийцы мотивированы на победу, а ничья Украину не устроит по причине худшей разницы забитых мячей чем у соперников. В первом туре Украина крупно проиграла Румынии (0:3).
Сборная Бельгии после осечки в первом туре вполне оправилась и теперь готовится побеждать в третьей игре, чтобы выйти в плей-офф с первого места и получить теоретически более легкого соперника в жеребьевке. Коллектив приложит все усилия, чтобы как можно быстрее добиться преимущества и получить нужный результат. Два последних матча Бельгии завершились поражением от Словакии (0:1) и успехом с Румынией (2:0).
Информация для ставок
- Сборная Бельгии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей сборной Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на победу сборной Бельгии по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.